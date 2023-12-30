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9 Yıl Önce Kaybolan Kızını İsteyen Anne HDP Önünde Oturma Eylemine Dahil Oldu - Son Dakika
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9 Yıl Önce Kaybolan Kızını İsteyen Anne HDP Önünde Oturma Eylemine Dahil Oldu

Mardin'de 9 yıl önce kaybolan 12 yaşındaki kızını isteyen bir anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı. HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, bu annenin katılımıyla birlikte 372'ye yükseldi. Anne, kızını bulana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

9 Yıl Önce Kaybolan Kızını İsteyen Anne HDP Önünde Oturma Eylemine Dahil Oldu
30.12.2023 - 19:28,
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9 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızını isteyen anne oturma eylemine dahil oldu

HDP önündeki evlat mücadelesinde aile sayısı 372 oldu

DİYARBAKIR - Mardin'de, 9 yıl önce 12 yaşındayken kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 580'inci gününde sürerken, bir annenin daha katılmasıyla sayı 372 oldu.

2016 yılında Mardin'den kaçırılan kızı Pınar için HDP önüne gelerek oturma eylemine dahil olan Menci Seyhan, gazetecilere Kürtçe açıklamada bulunarak, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar eyleme devam edeceğini söyleyen Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. 9 yıldır kızım kayıp ve 12 yaşındayken gitti. Kızımın bulunmasını istiyorum. Bana kızımı versinler. Allah, hepinizden razı olsun, kızımın bulunmasını istiyorum ve onun için buradayım" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 9 Yıl Önce Kaybolan Kızını İsteyen Anne HDP Önünde Oturma Eylemine Dahil Oldu - Son Dakika


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