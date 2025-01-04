Abbas Gündüz: Terörle Mücadelede Erdoğan ve Bahçeli'nin Destekçisiyiz - Son Dakika
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Abbas Gündüz: Terörle Mücadelede Erdoğan ve Bahçeli'nin Destekçisiyiz

Abbas Gündüz: Terörle Mücadelede Erdoğan ve Bahçeli\'nin Destekçisiyiz

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede attığı adımları desteklediklerini belirtti. Gündüz, Türkiye'nin kardeşliği inşa etme misyonunu sürdürdüğünü vurguladı ve herhangi bir provokasyona karşı milletin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti.

04.01.2025 13:33
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin attığı adımları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Bu milletin dün olduğu gibi bu coğrafyada kardeşliği inşa edip mazlumların sesi olduğunu dile getiren Abbas Gündüz, bugün de gönül coğrafyasında kardeşliği tesis edip tekrar mazlumların hamisi olacağını kaydetti. Gündüz, "Emperyalizmin gönül coğrafyamızla aramızda çizmiş olduğu zihinsel haritaları parçalıyoruz. Bu kardeşliği her kim bu coğrafyada bozmak isterse bu milleti karşısında bulacak. Unutmayalım, bu millet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli, 'Ya silahlar gömülecektir. ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye, teröriste ve terör örgütüne müsamaha yoktur' demiştir. Devlet Bahçeli, her zaman olduğu gibi milletin birlik, beraberlik ve bekası için fedakarca çalışmaları sürdürmekte, Türk milletinin geleceği adına sorumluluk üstlenmektedir. Bizler, bu kutsal vatan için canını ortaya koyan gaziler ve şehit yakınları olarak, devletin ve milletin bekasını önceleyen her adımının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bahçeli her türlü siyasi menfaatten uzak, sadece Türk milletinin huzuru ve bağımsızlığına hizmet etmektedir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye güvenimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyetinin daha sağlıklı temellere oturtulacağına dair gelişmeler yaşanmaktadır.

Milletimizin refahı, ömrü ve bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, sürekli olarak ülkemizin çıkarları için çalışan tüm devlet adamlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu topraklarda birliğimiz ve beraberliğimiz daim olacak, hiç kimse milletimizin yaşadığı bölgede karar veremeyecektir. Bizler de bu yolda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazır olduğumuzu vurguluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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