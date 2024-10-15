ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika
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ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

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Virginia'da 33 yaşındaki eski Georgetown Üniversitesi basketbol oyuncusu Sydney Wilson, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polis vücut kamerası tarafından kaydedildi. Memur Peter Liu, Wilson'ın evine refah kontrolü için gitti. Wilson, elinde bir bıçakla kapıyı açtı ve memura saldırdı. Bunun üzerine Memur Liu silahını ateşledi. Wilson, hastaneye kaldırıldığı halde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Memur Liu idari görevde bulunuyor.

15.10.2024 11:13  Güncelleme: 11:25
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Virginia'da trajik bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Sydney Wilson, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polis vücut kamerası tarafından kaydedildi.

16 Eylül sabahı, Memur Peter Liu, Wilson'ın evine refah kontrolü için gitti. Wilson önce kapıyı açtı, ancak memurun kimliğini öğrenince hızla kapattı. Memur Liu birkaç dakika boyunca kapıyı çalmaya devam etti.

Aniden, Wilson elinde bir bıçakla kapıyı açtı ve memura saldırdı. Wilson'ın memuru yüzünden birkaç kez bıçakladığı belirtiliyor. Bunun üzerine Memur Liu silahını ateşledi. Wilson olay yerinde müdahale edilmesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polis Şefi Kevin Davis, Memur Liu'nun durumu kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını söyledi. Olayın daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Wilson'ın eski bir Georgetown Üniversitesi basketbol oyuncusu olduğu ve üniversitenin onu saygıyla andığı bildirildi.

Bu olay, ruh sağlığı krizlerine müdahale konusundaki zorlukları ve riskleri gözler önüne serdi. Polis şefi, genellikle bu tür durumlara bir ruh sağlığı uzmanıyla birlikte müdahale ettiklerini, ancak bu sefer uzmanın başka bir çağrıda olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü
ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü
ABD\'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • B BAYRAKTAR:
    Bence bizdede olması gereken uygulama… Belki pislik sayısında azalma olur. 43 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bizde olsa polis bıçaklanır. müdahale edip vursa dahi görevden alınır, tutuklanır. Kısacası öl ama müdahale etme 37 1 Yanıtla
  • Trabzon:
    ayağına sıksana polis bey....okadar mı korktun 10 23 Yanıtla
  • zafer kose:
    olması gereken...polis dur diyosa duracan,yat diyosa yatacan net. Bize bunlardan lazım .Herkes polise artistlik peşinde. 16 1 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Bizde böyle olması için daha kaç polisin canının yanması gerekiyor acaba? 12 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    Amerika'nın tek sevdiğim olayı bu 10 2 Yanıtla
  • stanciu george:
    olması gereken olmus bızde polıse yetkı verılmeyınce polisler yaralanıyor 3 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Bizde olsa o bıçak polisi deşsin sonra polis adamı vursun polis hapise adam denetimli serbestlik alır adalet işte hangi savcı canı ne isterse 2 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    Amerika'da asgarî ucret 2000 $ , asgari ücret ile iPhone alınıyor. TR de de asgari ücret ile iPhone alınsın. . 1 0 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    polisinn elinee saglık 0 0 Yanıtla
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