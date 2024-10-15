ABD\'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

3.Sayfa

Virginia'da trajik bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Sydney Wilson, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polis vücut kamerası tarafından kaydedildi.

16 Eylül sabahı, Memur Peter Liu, Wilson'ın evine refah kontrolü için gitti. Wilson önce kapıyı açtı, ancak memurun kimliğini öğrenince hızla kapattı. Memur Liu birkaç dakika boyunca kapıyı çalmaya devam etti.

Aniden, Wilson elinde bir bıçakla kapıyı açtı ve memura saldırdı. Wilson'ın memuru yüzünden birkaç kez bıçakladığı belirtiliyor. Bunun üzerine Memur Liu silahını ateşledi. Wilson olay yerinde müdahale edilmesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polis Şefi Kevin Davis, Memur Liu'nun durumu kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını söyledi. Olayın daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Wilson'ın eski bir Georgetown Üniversitesi basketbol oyuncusu olduğu ve üniversitenin onu saygıyla andığı bildirildi.

Bu olay, ruh sağlığı krizlerine müdahale konusundaki zorlukları ve riskleri gözler önüne serdi. Polis şefi, genellikle bu tür durumlara bir ruh sağlığı uzmanıyla birlikte müdahale ettiklerini, ancak bu sefer uzmanın başka bir çağrıda olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.