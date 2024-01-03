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ABD'de Cami Önünde İmam Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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ABD'de Cami Önünde İmam Silahlı Saldırıya Uğradı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Newark kentinde bir imam, cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer nefret suçu olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Müslüman toplumunun güvenliğini sağlamak için tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ABD\'de Cami Önünde İmam Silahlı Saldırıya Uğradı
03.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:53
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir imam, cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Newark kentinde sabah saatlerinde bir imam, cami önünde silahlı saldırıya uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 06.00 sıralarında Masjid Muhammad-Newark Camii dışında düzenlendiği aktarılarak, imamın saldırıda ağır şekilde yaralandığı belirtildi. New Jersey Valisi Phil Murphy, saldırıya uğrayan imamın Hasan Şerif olduğunu açıklayarak, "Dualarım İmam Hasan Şerif ile birlikte" dedi.

Murphy, saldırıyı kim veya kimler tarafından hangi motivasyonla düzenlendiğinin henüz belirlenemediğini ifade ederek, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktardı. Saldırının Müslümanların kendilerine karşı nefret suçlarının ve şiddet olaylarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çeken Murphy, "Müslüman toplumunu ve tüm inançlardan insanları, özellikle ibadethanelerimizin içinde veya yakınında tüm sakinlerimizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda temin etmek istiyorum" dedi.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, "Bu soruşturma devam ediyor, ancak şu anda suçun nefret suçu olduğunu gösteren herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey Sözcüsü Dina Sayedahmed yaptığı açıklamada, "Bu olaydan derin endişe duyuyoruz ve imamın bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu olaydan bağımsız olarak her zaman olduğu gibi, tüm camilere kapılarını açık tutmalarını, ancak özellikle son zamanlarda artan Müslüman karşıtı olaylar göz önüne alındığında temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA
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