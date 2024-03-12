ABD\'de iki kadın, bir adamın parasını çekebilmek için cesetle bankaya gitti

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ABD'de, iki kadın ölü bir adamın parasını çekebilmek için cesetle birlikte bankaya gitti.

Ohio eyaletinin Ashtabula bölgesinde 4 Mart'ta gerçekleşen olayda, polisler Ashtabula Tıp Merkezi'nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, iki kadının hastaneye gelip bir ceset bırakarak kaçtığını belirtti. Polis, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin 55 yaşındaki Loreen Bea Feralo ve 63 yaşındaki Karen Casbohm olduğunu tespit etti. Cesedin de 80 yaşındaki Douglas Layman'a ait olduğu belirlendi.

Polis, 5 Mart'ta gözaltına alınan Casbohm ve Feralo'nun, üçüncü bir kişinin yardımıyla Layman'ın cesedini arabanın ön koltuğuna yerleştirip para çekmek için bankaya gittiklerini iddia etti. İki kadının, banka binasının dışında yer alan ve arabalara hizmet veren bir vezneye yanaşarak yaklaşık 900 dolar para çektikleri belirtildi.

Daha sonra Casbohm ve Feralo'nun hastaneye giderek cesedi bırakıp kaçtıkları ifade edildi. Kadınlar, Layman'i evinde cansız bulduklarını öne sürerken, 80 yaşındaki adamın ölüm sebebinin henüz belirlenmediği aktarıldı. Casbohm'un Layman'in sevgilisi olduğu, Feralo'nun arada onları ziyaret ettiği yazıldı.

Casbohm, 5 bin dolar kefaletle hapiste tutuluyor. Feralo'nun duruşmasıysa henüz görülmedi.