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ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti

ABD'nin Chicago banliyölerinde iki günde 8 kişiyi öldüren 23 yaşındaki Romeo Nance, polis tarafından yakalanmak üzereyken hayatına son verdi.

23.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:36
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Amerika Birleşik Devletleri Chicago banliyölerinde iki günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli, polis bir benzin istasyonunda kendisini yakalamak üzereyken elinde tabanca ile kafasına sıkıp hayatına son verdi.

TABANCA İLE KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

23 yaşındaki Romeo Nance, Geçen Cumartesi ve Pazar günleri sekiz kişiyi öldürdü. Polise Texas'da bir benzin istasyonunda gizlendiği ihbarı gelince, polis ekipleri benzinliğe baskın yaptı. Polise, teslim olmak istemeyen Romeo, tabanca ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

ABD'de ikin günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti

POLİS İNTİHARI DOĞRULADI

Illinois polisi, Facebook'ta yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Romeo Nance'in Amerika Birleşik Devletleri Marşalları tarafından Texas'ın Natalia bölgesinde bulunduğunu ve Nance'in bir çatışmanın ardından kendini vurduğunu belirtti.

ABD'de ikin günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti

8 KİŞİYİ DAHA ÖNCEDEN TANIYORMUŞ

Polis, cinayetin arkasında sebebi bilmediklerini fakat Nance'nin öldürdüğü sekiz kişiyi daha önce tanıdığını ve bazılarının arkadaşı olduklarını söyledi. Ölenlerin cesetleri, Pazar ve Pazartesi günleri iki ayrı evde bulundu. Bir de evde cesetleri bulunan kişilerin aynı aileden oldukları belirtilirken, Nance'nin ailesi olup olmadığı hakkında yorum yapılmadı.

ABD'de ikin günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti
ABD\'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR (2)
  • Mehmet Gümüş: İman insanı insan eder belki de insanı sultan eder. İmansızlık insanı canavar hayvan eder... Yanıtla 7 4
  • Cengiz Altıntaş: Neredesin Serkan basar senin akrabalar birbirini vurmuş :) Yanıtla 2 4

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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