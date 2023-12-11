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ABD'de İsrail'e tepki gösteren protestocular gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de İsrail'e tepki gösteren protestocular gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Hart Senato Ofis Binası'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren protestocular, ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi. Polis, 40 göstericiyi gözaltına aldı.

11.12.2023 - 20:16,  Güncelleme: 20:19
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- ABD'de Hart Senato Ofis Binası'nda Gazze'de ateşkes için oturma eylemi: 40 gözaltı

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Hart Senato Ofis Binası'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren protestocular, ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi. Polis, 40 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 66'ncı günde devam ederken, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Hart Senato Ofis Binası'nda Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı ile oturma eylemi düzenlendi. Göstericiler, binanın avlusunda "İsrail'e yardım Filistinlilerin bombalanmasıdır" yazılı pankart açarak, ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımları temsil eden ve üzerinde "İsrail'i silahlandırmaya son verin" yazılı kanlı para torbaları bıraktılar. Göstericiler, sık sık "Ateşkes şimdi" sloganını attı. Bir gösterici ise avluda bulunan 'Dağ ve Bulutlar' adlı heykele tırmandı.

En az 40 göstericinin gözaltına alındığı protesto sırasında polis, göstericileri bulundukları yerde kelepçelemesinin ardından taşıyarak binadan çıkarttı.

ABD\'de İsrail\'e tepki gösteren protestocular gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de İsrail'e tepki gösteren protestocular gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de İsrail'e tepki gösteren protestocular gözaltına alındı - Son Dakika
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