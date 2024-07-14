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ABD'de Trump'a suikast girişimi: Saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulundu

ABD\'de Trump\'a suikast girişimi: Saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulundu

ABD medyası, yetkililerin eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğunu belirtti. Soruşturma devam ederken, saldırganın evinin yakınında yaşayanlar tahliye edildi. ABD Gizli Servisi ise güvenlik zafiyeti iddialarını yalanladı. Trump'ın eşi Melania Trump ise saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesine taziyelerini iletti ve Donald Trump'ı cömert ve şefkatli bir adam olarak tanımladı.

14.07.2024 19:57
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ABD medyası, yetkililerin eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a dün Pensilvanya eyaletinde düzenlenen suikast girişiminin ardından soruşturma sürüyor. New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin bugün yaptığı haberde, yetkililerin saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

CBS'te yayımlanan haberde ise, polis tarafından arama yapılan saldırgan Thomas Matthew Crooks'un evinin yakınında yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı. Crooks'un komşusu Kelly Little, "Bize acil durum olduğunu ve evimizi terk etmemiz gerektiğini söylediler. Hiçbir uyarı yapmadılar, sadece gecenin bir yarısı kapı çalındı" dedi. Bethel Park polisi ise, Crooks'un evinde bomba araması yapıldığını kaydetti.

ABD Gizli Servisi'nden güvenlik zafiyeti iddiasına "kesinlikle yanlış" cevabı

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi saldırı anında yaşanan güvenlik zafiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın ekibinden bir üyenin yapmış olduğu ek güvenlik talebinin reddedildiği iddiasının "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi. Guglielmi, "Aslında, artan kampanya seyahat temposunun bir parçası olarak koruyucu kaynaklar, teknoloji ve kabiliyetler ekledik" dedi.

"Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli bir adam"

Trump'ın eşi Melania Trump ise yaptığı açıklamada, saldırı anında kendi hayatlarını riske atan "cesur" polislere minnettar olduğunu belirtti. Melania Trump, "O vahşi kurşunun eşim Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim hayatımın ve Barron'un (Trump'ın oğlu) hayatının yıkıcı bir değişimin eşiğinde olduğunu fark ettim" dedi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesine en içten taziyelerini ileten Melania Trump, "Eşimi insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı. Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli bir adam" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Trump'a suikast girişimi: Saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulundu - Son Dakika

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