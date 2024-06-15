ABD'de yakalanan Timur Cihantimur ve annesi tutuklandı

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ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İkilinin, tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran Salı günü yapılacak.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 16 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, kaçtıkları ABD'de Türkiye'nin iade talebi üzerine 106 gün sonra yakalanmalarının ardından Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un tutuklanmasına hükmetti. Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan, oğlu hakkında, "1 kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarırken, kırmızı bülten çıkarılmasını da talep etmişti. Türkiye, Mayıs ayında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Cihantimur ve Eylem Tok, dün ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. - BOSTON