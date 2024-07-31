ABD'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti

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ABD'nin Nevada eyaletindeki maksimum güvenlikli hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum da yaralandı.

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas'ın yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Ely şehrindeki maksimum güvenlikli hapishanede mahkumlar arasında kavga çıktı. Kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum da yaralandı. Hapishane görevlilerinin kavgadan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Nevada Valisi Joe Lombardo'nun ofisi, kavganın çete bağlantılı olduğunu açıkladı. Yetkililer, kavganın çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, hastaneye kaldırılan dokuz mahkumun bıçaklandığı duyuruldu. Ölen üç mahkumdan ikisinin isimleri Connor Brown (22) ve Zackaria Luz (43) olarak açıklandı. Savcılar, tutuklandığı sırada Luz'u, beyaz ırkın diğer ırklardan daha üstün olduğunu savunan Aryan Savaşçıları (Aryan Warriors) çetesinin liderlerinden biri olarak tanımlamıştı.

Nevada Ceza İnfaz Kurumu, ziyaretleri süresiz olarak iptal etti

Olayın ardından Nevada Ceza İnfaz Kurumu, eyalet genelinde tüm hapishanelerde ziyaretlerin süresiz olarak iptal edildiğini açıkladı.

Nevada eyaleti verilerine göre, bu yıl eyalet genelindeki hapishanelerde 21, Ely Eyalet Hapishanesi'nde ise 2 ölüm vakası yaşandı. Ely'deki hapishane, 2022'de yiyeceklerin yetersiz oluşu ve şartların güvensizliğini protesto eden mahkumların açlık grevine de sahne olmuştu. Bin 183 mahkum kapasitesine sahip maksimum güvenlikli Ely Eyalet Hapishanesi'nde 400 adet de çalışan bulunuyor. Hapishanede halihazırda ölüm cezasına çarptırılmış olan 60 mahkum bulunuyor. Nevada eyaletinde 2006 senesinden bu yana ölüm cezası infaz edilmedi. - WASHINGTON