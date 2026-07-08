ABD'den İran'a Misilleme: 80 Hedef Vuruldu - Son Dakika
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ABD'den İran'a Misilleme: 80 Hedef Vuruldu

08.07.2026 05:42
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İran'ın ticari gemilere saldırılarına yanıt olarak ABD, 80'den fazla hedefi vurdu.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili detaylı açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak İran'daki 80'i aşkın hedefin vurulduğunu ve misilleme dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla, İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile yakınlarında bulunan 60'tan fazla küçük İran İslam Devrim Muhafızları teknesini vurdu" açıklamasında bulundu.

CENTCOM: "İran'ın haksız saldırganlığı ateşkesin ihlalidir"

İran'ın son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ve aralarında Marshall Adaları bandıralı "M/T Al Rekayyat", Suudi Arabistan bandıralı "M/T Wedyan" ve Liberya bandıralı "M/T Cyprus Prosperity"nin de bulunduğu 3 ticari gemiye saldırdığı belirtilerek, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi. CENTCOM'un, İran'ın ABD ile varılan anlaşmaya uymadığı durumlarda Tahran yönetiminden hesap sormak için teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ABD İran'a yeni misilleme saldırıları düzenlemişti

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı belirtilerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların hedefi ya da tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmemişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'den İran'a Misilleme: 80 Hedef Vuruldu - Son Dakika

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