ABD, Irak\'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda’nın lideri Hashim Finyan Rahim el-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ” VURGUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington yönetiminin “terör örgütü” olarak tanıdığı grubun Irak’ta sivilleri hedef aldığı, ABD diplomatik tesisleri ile Irak ve Suriye’deki askeri üs ve personele saldırılar düzenlediği belirtildi.

SİYASİ BAĞLANTI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında ödül konulan el-Saraji’nin, Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde yer aldığı ifade edildi.

ABD’DEN IRAK’A BASKI ARTIYOR

ABD’nin, İran destekli milis gruplara karşı baskısını artırdığına dikkat çekildi. Amerikan medyasına göre Washington yönetimi, bu grupların dağıtılması için Irak’a ekonomik ve askeri baskı uyguluyor.

Bu kapsamda ABD’nin Irak’a dolar akışını sınırladığı ve güvenlik iş birliği programlarını askıya aldığı iddia edildi.

SALDIRILAR GÜNDEMDEYDİ

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran gerilimi sırasında Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Bağdat Havalimanı’ndaki ABD tesisleri ve yabancı şirketlerin işlettiği petrol sahalarını hedef almıştı.