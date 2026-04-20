ABD, İran Gemisine Operasyon Düzenledi

20.04.2026 09:51
CENTCOM, Umman Denizi'nde ablukayı ihlal eden İran gemisi Touska'ya operasyon görüntülerini yayımladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden ve ablukaya uymadığı gerekçesiyle el konulan İran bandıralı kargo gemisi Touska'ya yönelik operasyona ait görüntüleri yayınladı.

ABD ordusundan, Umman Denizi'nde ablukayı delmeye çalışan İran bandıralı kargo gemisine düzenlenen operasyonla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi hücum gemisi USS Tripoli'den helikopterle havalanarak söz konusu gemiye halatlarla iniş yaptığı bildirildi. Touska isimli geminin 6 saat süren uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine USS Spruance destroyerinin makine dairesini hedef alarak geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktığı hatırlatıldı.

CENTCOM, operasyon kapsamında ABD askerlerinin gece saatlerinde gemiye indiği anları paylaştı.

"ABD Deniz Piyadeleri daha sonra güverteye çıkarak Touska gemisine el koydu"

CENTCOM erken saatlerde, USS Spruance destroyerinin İran'ın Bender Abbas limanına doğru ilerleyen Touska isimli gemiyi durdurmaya çalıştığını açıklamıştı. Gemiye birden fazla uyarıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, Touska mürettebatının 6 saat boyunca süren uyarıları dikkate almaması üzerine, gemiye makina dairesini tahliye etme talimatı verildiği aktarılmıştı. Açıklamada, "USS Spruance destroyeri, Touska gemisinin makine dairesine top atışı gerçekleştirerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı. ABD Deniz Piyadeleri daha sonra güverteye çıkarak Touska gemisine el koydu" denilmişti.

ABD ordusunun ölçülü, profesyonel ve orantılı bir şekilde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "Ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetleri, 25 ticari gemiye geri dönmeleri veya bir İran limanına gitmeleri talimatını vermiştir" ifadeleri kullanılmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Umman Denizi, Denizcilik, Havacılık, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
