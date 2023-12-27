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ABD, Kızıldeniz'de 12 kamikaze İHA ve 5 füze düşürdü - Son Dakika
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ABD, Kızıldeniz'de 12 kamikaze İHA ve 5 füze düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 10 saat içerisinde 12 kamikaze İHA, 3 gemisavar balistik füze ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. Bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve yaralanma bildirilmedi.

ABD, Kızıldeniz\'de 12 kamikaze İHA ve 5 füze düşürdü
27.12.2023 - 10:38,
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 10 saat içerisinde 12 kamikaze İHA, 3 gemisavar balistik füze ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı güvenliği sağlamak amacıyla koalisyon kurduğu Kızıldeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde dün yerel saatle 06.30 itibarıyla 10 saat içinde Husilere ait 12 kamikaze İHA, 3 gemisavar balistik füze ve 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve yaralanma bildirilmediği kaydedildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin batısında gemilerin yakınlarında füzeler, insansız hava araçları görüldüğü ve patlamalar meydana geldiği belirtilmişti.

Husiler saldırıları üstlendi

Yemen'deki Husiler de dün Kızıldeniz'de bir ticari gemiye ve Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan İsrail'in Eilat kentine kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetlerimiz, MSC UNITED adlı ticari bir gemiye füzelerle askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırı, gemi mürettebatının deniz kuvvetlerimizin çağrılarına üç kez cevap vermemesi ve tekrarlanan uyarı mesajlarımızı dikkate almaması üzerine düzenlendi" dedi.

İsrail ordusu tarafından Husilerin Eilat kentine yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada ise, Kızıldeniz'de İsrail topraklarına yaklaşan hava hedefinin başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD, Kızıldeniz'de 12 kamikaze İHA ve 5 füze düşürdü - Son Dakika


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