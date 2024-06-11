ABD'li 4 üniversite öğretmen Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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ABD'li 4 üniversite öğretmen Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı

ABD'li 4 üniversite öğretmen, Çin'in Jilin eyaletinde bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı.

11.06.2024 11:12
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ABD'li 4 üniversite öğretmen Çin'de bir park ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

ABD'li 4 üniversite öğretmen, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından ciddi şekilde yaralanan ABD'li öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Öğretmenlerin görev yaptığı ABD'de bulunan Iowa Cornell College Temsilcisi Adam Zabner konuya ilişkin açıklamasında, kardeşi David'in olayda yaralanan 4 ABD'li öğretmenden biri olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin yerel bir tapınağı ziyaret ettikleri sırada saldırıya uğradıklarını söyledi. Kardeşinin kolundan yaralandığını söyleyen Zabner, "Henüz taburcu edilmedi ama durumu iyi" dedi. Cornell College tarafından yapılan açıklamada ise, dört öğretmenin "Çin'deki bir üniversite ile ortaklığın bir parçası olarak" ders verdikleri kaydedilerek park ziyareti sırasında Beihua Üniversitesi'nden bir yetkilinin kendisini eşlik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise konuya ilişkin bilgilerinin bulunduğu bildirerek detaylı açıklama yapmadı. - PEKİN

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li 4 üniversite öğretmen Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

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