ABD\'li Profesör, Türkiye\'den Kaçak Akrep ve Tarantula Getirmekten Gözaltına Alındı

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Türkiye'den ABD'ye akrep ve tarantula kaçakçılığı yapma suçlaması ile İstanbul'da havalimanında gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlediği operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ve içerisinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp ele geçirilmişti. Operasyonda bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD'ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini gözaltına alınmıştı. ABD'li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL