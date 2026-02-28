ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı

ABD\'nin Bağdat Büyükelçiliği\'nden Güvenlik Uyarısı
28.02.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Irak'taki güvenlik durumunun kötüleştiğini belirterek konsolosluk hizmetlerini askıya aldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak genelinde güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak tüm konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Açıklamada, Irak hava sahasında füze ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği rapor edildiği belirtilerek, Amerikan vatandaşlarına oldukları yerde kalma ve hareketlerini kısıtlama çağrısı yapıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentine saldırı gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak genelinde güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak tüm konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Irak hava sahasında füze ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği rapor edildiği belirtilerek, Amerikan vatandaşlarına oldukları yerde kalma ve hareketlerini kısıtlama çağrısı yapıldı. Büyükelçilik personeline uzaktan çalışma talimatı verilirken, seyahat uyarısı en üst seviye olan "Seviye 4" (seyahat etmeyin) olarak teyit edildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği açıklamasında, Irak hava sahasının şu an için kapalı olduğu, kısa süre içinde yeniden açılabileceği veya tekrar kapatılabileceği ifade edilerek, Bağdat ve Erbil kalkışlı/varışlı uçuş programlarında değişiklikler yaşandığı ve bu durumun sürmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Bağdat'taki Büyükelçilik ile Erbil'deki Başkonsolosluğu'nun açık kalmaya devam ettiği ancak hareketliliğin sadece hayati operasyonlarla sınırlandırıldığı belirten açıklamada, Amerikan vatandaşlarını kalabalık topluluklardan kaçınılması, yabancıların uğrak yeri olan bölgelerden uzak durulması ve her türlü olağandışı faaliyete karşı uyanık olunması gerektiği vurgulandı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye giden köprü protesto nedeniyle kapatıldı

Başkent Bağdat'ta Haşdi Şabi destekçilerini düzenlediği protesto nedeniyle güvenlik güçleri, hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. ABD Büyükelçiliği binasının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Asma Köprü araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Köprü çevresinde toplanan kalabalık gruplar, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını protesto etti. Protestocular, İran, Irak, Haşdi Şabi ve Hizbullah bayraklarını taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Güvenlik güçleri, elçilik çevresinde muhtemel bir baskın veya saldırı ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

Irak hükümetinden "kınama" mesajı

Irak hükümeti, bugün ülkenin orta kesimleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gerçekleştirilen hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Erbil kenti ile ortasındaki Babil kentinde meydana gelen saldırının amacının Irak'ı bölgesel bir savaşın içine çekmek olduğunu belirterek, "Irak, bu savaşın bir parçası olmayı reddetmektedir. Egemenliğimizin ihlali, bölgesel istikrarı geri dönülemez bir sürece sokmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Irak politikasının savaşları kınama ve çatışmaların müzakere yoluyla çözülmesine olan inanca dayandığını belirterek, komşu İran'a yönelik devam eden askeri operasyonları kınarken, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine olan desteğini vurguladı.

Savaşın yayılmasının tüm bölge ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu ve çatışmanın sürekliliğini pekiştirdiğini teyit eden Irak Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir gerilimden kaçınmak için ulusal egemenliğe saygı duyulması ve uluslararası yasalara bağlı kalınması çağrısında bulundu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:41:06. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.