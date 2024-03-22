ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze ateşkesi tasarısı reddedildi - Son Dakika
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ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze ateşkesi tasarısı reddedildi

ABD'nin Gazze'de acil ateşkesin zorunluluğundan bahseden karar tasarısı, Rusya, Çin ve Cezayir'in oylarıyla BMGK'da reddedildi. Rusya, ABD'yi İsrail'e baskı yapmayarak ikiyüzlü bir şov yapmakla suçladı. Çin ise konseyin acil ve şartsız bir ateşkes çağrısı yapması gerektiğini belirtti.

22.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:13
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu Gazze'de acil ateşkesin zorunluluğundan bahseden karar tasarısı, Rusya, Çin ve Cezayir'in oylarıyla reddedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken can kayıpları da günden güne artıyor. Saldırıların başından beri İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD bugün 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de ateşkesin zorunluluğundan bahseden, aynı zamanda da Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunu kınayan bir tasarı sundu. Karar tasarısı, kuruldaki 11 üye tarafından desteklenirken, Rusya, Çin ve Cezayir aleyhte oy kullandı. Guyana ise çekimser kaldı.

"ABD ikiyüzlü bir şov ortaya koyuyor"

ABD'nin "Acil ve kalıcı bir ateşkesin zorunluluğundan" bahseden tasarısını veto eden Rusya, ABD'yi İsrail'e baskı yapmayarak karar tasarısı yoluyla "ikiyüzlü bir şov" ortaya koymakla itham etti. Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya, karar tasarısının aşırı derecede siyasi olduğunu ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir askeri operasyon başlatmasına fiilen yeşil ışık yaktığını söyledi. Karar tasarısının metninde bir ateşkes çağrısı bulunmadığını ileri süren Nebenzya, ABD yönetimini uluslararası kamuoyunu kasıtlı bir şekilde manipüle etmekle suçladı. Rus Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyindeki diğer büyükelçilere, "Eğer tasarıyı geçirmiş olsaydınız, kendinizi utanca gömmüş olacaktınız" diye hitap etti.

"Konsey, çok fazla zaman kaybetti"

Tasarıyı reddeden Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun ise BM Güvenlik Konseyi'nin BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreterinin taleplerine paralel şekilde acil ve şartsız bir ateşkes çağrısı yapması gerektiğini ifade etti. Zhang Jun, konseyin bu konuda ayak sürüdüğünü ve çok fazla zaman kaybettiğini ifade ederek, Çin'in Arap devletlerinin de görüşleri çerçevesinde ABD tarafından sunulan tasarıyı reddettiğini belirtti. İngiltere ve ABD'nin Çin'in vetosuna yönelik eleştirilerinin ikiyüzlü olduğunu vurgulayan Zhang Jun, "Eğer ateşkes konusunda ciddi iseler, yeni bir tasarıyı destek vermeliler" diye konuştu.

ABD, Rusya'yı tasarıyı siyasileştirmekle suçladı

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya ve Çin'i barış için anlamlı hiçbir şey yapmamakla suçladı. Amerikalı Büyükelçi, Rusya'nın karar tasarısını veto ederek siyaset yapmayı tercih ettiğini ileri sürdü.

Oylamada çekimser kalan Guyana'nın BM Büyükelçisi Carolyn Rodrigues-Birkett ise ülkesinin karar tasarısını desteklememe sebebinin tasarının "acil ateşkes çağrısı" yapmaması olduğunu ifade etti. Gazze'de insan eliyle oluşturulan felaketin acil ateşkes çağrısı olmadan durdurulamayacağını ifade eden Rodrigues-Birkett, tasarıda Hamas'ın tuttuğu rehinelerden bahsediliyor olmasına da tepki gösterdi. Rodrigues-Birkett, "Filistinlilerin kendisi de başkalarının işlediği suçlar nedeniyle rehin tutulmamalı" diye konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Cezayir, İsrail, Rusya, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze ateşkesi tasarısı reddedildi - Son Dakika

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