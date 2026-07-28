Güney Kore’deki ABD hava üssünde beyaz fosfor sızıntısı - Son Dakika
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Güney Kore’deki ABD hava üssünde beyaz fosfor sızıntısı

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Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki ABD'ye ait K-55 (Osan) hava üssünde beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi. Yetkililer acil durum uyarısı yayınlayarak bölge halkını güvenli yerlere geçmeye çağırdı. Can kaybı ve sızıntının nedeni henüz açıklanmadı. Beyaz fosfor, cilt temasında ciddi yanıklara yol açan zehirli bir kimyasaldır.

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki ABD hava üssünde beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi, yetkililer acil durum uyarısı yayınladı.

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrinde ABD'nin önemli bir askeri varlığına ev sahipliği yapan K-55 üssünde (Osan Hava Üssü) beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi. Polis yapılan bildirimin ardından Pyeongtaek Belediyesi, çevredeki bölgelerde yaşayanlara acil durum uyarısında bulundu. Gönderilen kısa mesajda halkın güvenli yerlere geçmesi istendi. Sızıntı nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Sızıntının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşan ve cilt temasında ciddi yanıklara ve cilt hasarına neden olan son derece zehirli ve uçucu bir kimyasal madde olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Acil Durum, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore’deki ABD hava üssünde beyaz fosfor sızıntısı - Son Dakika

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