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ABD Savaş Gemisine Yönelik Yemen'deki Husilere Ait Gemi Savar Füze Düşürüldü - Son Dakika
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ABD Savaş Gemisine Yönelik Yemen'deki Husilere Ait Gemi Savar Füze Düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan Yemen'deki Husilere ait gemisavar seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. Füzenin ABD savaş uçakları tarafından Hudeyde kenti açıklarında düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı bildirildi. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki eylemleri nedeniyle bölgedeki bazı nakliye yollarında operasyonlar askıya alınmıştı.

ABD Savaş Gemisine Yönelik Yemen\'deki Husilere Ait Gemi Savar Füze Düşürüldü
15.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan Yemen'deki Husilere ait gemisavar seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin operasyonlarına rağmen Kızıldeniz'deki eylemlerini sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, dün Husilerin kontrolündeki bölgeden yerel saatle 16.45 sıralarında Kızıldeniz'in güneyindeki ABD savaş gemisi USS Laboon'a yönelik gemisavar seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi. Füzenin ABD savaş uçakları tarafından Hudeyde kenti açıklarında düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki eylemleri nedeniyle bölgedeki bazı nakliye yollarında operasyonlar askıya alınmıştı.

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Yemen'de Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. - SANA

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD Savaş Gemisine Yönelik Yemen'deki Husilere Ait Gemi Savar Füze Düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Savaş Gemisine Yönelik Yemen'deki Husilere Ait Gemi Savar Füze Düşürüldü - Son Dakika
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