ABD, suçlu göçmenleri Guantanamo'ya gönderdi

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ABD Savunma Bakanlığı, "suç işleyen" düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürürken, ABD Savunma Bakanlığı, suç işleyen düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, "yüksek tehdit oluşturan suçlu" olarak nitelendirdikleri düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin başladığını vurgulayarak, "Yüksek tehdit oluşturan suçlu yasadışı yabancıların ilk uçuşu Küba'daki Guantanamo Körfezi Donanma Üssü'ne ulaştı. Bu suçlular, toplumlarımıza şiddet ve kargaşa getirmek için daha önce tamamen açık olan sınırımızı çiğnemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın, bu kişileri hızlı bir şekilde sınır dışı etmek için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Ulusumuzun en iyi askerleri de bu kritik görevde öncülük etmeye yardımcı oluyor" dedi.

Görüntülerde, düzensiz göçmenlerin el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı oldukları ve her birine iki ABD askerinin eşlik ettiği görüldü.

Çete üyesi 10 göçmen dün Guantanamo Körfezi'ne gönderilmişti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinden 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği duyurulmuş, göçmenlerin Texas eyaletinin El Paso kentinden havalanan C-17 tipi askeri uçakla Guantanamo Körfezi'ne sevk edildiği ifade edilmişti.

Guantanamo'ya 30 bin kişilik göçmen merkezi

Trump, 29 Ocak'ta Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına ABD'de yaşayan ve yasal statüsü bulunmayan "suçlu göçmenleri" barındırmak amacıyla "Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki Göçmen Operasyon Merkezi'ni tam kapasiteyle genişletme" talimatı vermişti. Trump, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen 30 bin göçmeni barındıracak üssü hazırlamak için çalışacaklarını belirtmişti.

ABD, Küba'daki deniz üssünü 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan kişileri tutmak için kullanıyor. Deniz üssünde yabancı terör şüphelilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden ayrı bir göçmen tesisi bulunuyor. - WASHINGTON