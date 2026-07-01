ABD, Venezuela'da Askeri Destek Gönderdi - Son Dakika
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ABD, Venezuela'da Askeri Destek Gönderdi

01.07.2026 10:07
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ABD, deprem sonrası Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı, insani yardım operasyonları yürütüyor.

ABD, insani yardım ve arama-kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açarken, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD, insani yardım ve arama-kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı General Francis Donovan, şu anda 900'den fazla ABD askeri personelinin Venezuela topraklarında görev yaptığını, yaklaşık 800 personelin ise Karayipler'deki lojistik merkezler olan Porto Riko ve Curacao'da operasyonları desteklediğini açıkladı.

ABD deniz piyadelerinin enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için sahaya inen ilk yabancı unsurlar arasında olduğunu belirten Donovan, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında olağanüstü bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

ABD ordusunun, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılamak üzere New York'a kaçırdığını hatırlatan Donovan, "3 Ocak çok uzak bir tarih değil. Bu ilişkinin o günden bugüne nasıl bir dönüşüm geçirdiğini bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Donovan ayrıca, insani yardım operasyonları kapsamında en az 4 veya 5 adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) Venezuela semalarında görevlendirdiklerini, elde edilen anlık istihbarat ve hasar tespit verilerinin Venezuela makamlarıyla paylaşıldığını söyledi.

"İşimiz bittiğinde gideceğiz, kalıcı değiliz"

Depremin vurduğu bölgelerde uluslararası yardımların limanlarda ve havalimanlarında birikmesini önlemek amacıyla lojistik destek sağladıklarını kaydeden Donovan, kalıcı bir üslenme niyetleri olmadığını vurgulayarak, "Burada kalmak gibi bir plan veya konuşma yok. İnsani yardım operasyonlarında her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz, işimiz bittiğinde ayrılacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Venezuela, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Venezuela'da Askeri Destek Gönderdi - Son Dakika

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