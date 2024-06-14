ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu gözaltına alındı

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kaza sonrası ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu, kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Türkiye'nin haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok ile kaçtıkları ABD'de yakalandı. Boston polisinden edinilen bilgiye göre, T.C. ve Tok, Florida Güney bölgesi mahkemesinin 7 Mayıs tarihli tutuklama kararı uyarınca bugün yerel saatle 09.30 sıralarında Boston şehrinde kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. T.C. ve annesi Boston Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. - NEW YORK