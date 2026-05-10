ABD'de piste giren kişiye uçak çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

10.05.2026 10:33
ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Denver Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza yaşandı. Havalimanına çitlerden atlayarak kaçak şekilde giren kişiye, Los Angeles'a gitmek üzere kalkış yapan Frontier Airlines'a ait Airbus A321 tipi uçak çarptı. Kazada, piste giren kişi hayatını kaybederken, uçakta bulunan 12 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından uçağın motorunda yangın çıkarken, uçaktaki 231 kişi tahliye edildi.

Pilot, kazanın ardından kuleye, "Pistte duruyoruz. Az önce birine çarptık. Motorumuzda yangın çıktı" dedi.

Piste giren kişinin kimliği henüz tespit edilemezken, havaalanı çalışanı olabileceği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - COLORADO

Kaynak: İHA

