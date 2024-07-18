Abla kardeş hayatını kaybetti, anne ağır yaralı - Son Dakika
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Abla kardeş hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 15 yaşındaki Miray ve 7 yaşındaki kız kardeşi Elif hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi ise kurtarıldı. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba Şenol Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18.07.2024 16:31
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Abla kardeş hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 15 yaşındaki Miray ve 7 yaşındaki kız kardeşi Elif hayatını kaybetti.

Kaza, dün D-605 kara yolun Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Kaçan sürücü ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miray Kaya ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba Şenol Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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