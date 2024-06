3.Sayfa

Acılı baba: 'Yüsra'nın karnesini alamadık'

Aynı anda hem sevinç hem üzüntü yaşadılar

BURSA - Bursa'da 19 Mayıs günü 'Bahar nezlesi' hastalığı ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıkan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun kardeşi İkra'nın karne gününde Türkoğlu ailesi, sevinç ile üzüntüyü aynı anda yaşadı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının son ders zili çaldı. Cuma günü il genelinde bütün öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Türkoğlu ailesi sevinç ile üzüntüyü aynı anda yaşadı. 25 gün önce, bahar nezlesi şikayeti ile 7 yaşındaki kızı Yüsra Türkoğlu'nu Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren Türkoğlu ailesi, iddiaya göre doktorların yanlış serum takmasıyla sonucunda kızlarını kaybetti. Hastaneden cansız bedeni çıkan Yüsra ile aynı okulda eğitim gören kardeşi İkra bugün karnesini aldı. Karne alma törenine baba Cemil Türkoğu ile anne Azime Türkoğlu'da gitti.

İkra'nın karne almasına mutlu olan Türkoğlu ailesi, Yüsra'nın karnesini alamadı. Feryadını dile getiren baba Cemil Türkoğlu, "

Yanlış müdahale sonrası Yüsra'yı kaybettik, üzüntülüyüz. Yapanların bir an önce yargılanmasını istiyoruz. İçimiz yanıyor. Yüsra'nın ölümünün araştırılmasını istiyoruz. Bursa'da sağlık sektörünün içerisinde bir örgüt var. Çocuklara yanlış ilaçlar veriliyor, her türlü olumsuzluklar yapılıyor. Bu örgüt özellikle ilaç alma, yolsuzluk yapmak, grup kurmak ve çocuk öldürmek gibi işlemler yapıyor. Biz çocuğumuzu toprağa verdik canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Her gün bir çocuğumuzu sistematik bir şekilde hayattan koparıyorlar. Herkes bunun farkında ama kimse harekete geçmiyor. Yüsra okuma yazmayı yeni öğrenmişti. Babalar gününün yaklaşmasıyla beraber bana söylediği 'Baba ben sana şiir yazacağım, sana masal okuyacağım' gibi cümleleri aklıma geliyor. Bayramın birinci günü aynı zamanda babalar günü. 'Bu yıl çok iyi baba, her şey üst üste geldi' demişti. Maalesef hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Yapanların yanına kar kalmasın. Bana hep hediye alırdı. Yüsra'nın beni bir defa öptüğünü hiç hatırlamam, hep 5-6 defa öperdi. Yüsra ile arkadaş gibiydik. Mutluluğumuzu ve huzurumuzu bozdular. Yüsra'nın kardeşi olan İkra'da bugün karnesini alıyor. Onun için mutluyuz ancak Yüsra'nın karnesini alamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.

Öte yandan anne Azime Türkoğlu ise, "Bugün okulun son günü. Çocuklar karne alıyor. Büyük kızımın karne töreni için geldik. Yüsra'da bu okulda 1. sınıf öğrencisiydi. O da karne alacaktı bugün ama nasip olmadı. Kelimenin bittiği yerdeyiz. Kızımız için buradayız. Zor ayakta duruyoruz. Yüsra'm bugün karne alamadı. Sebep olanların cezasını bir an önce çekmesini istiyorum. Çok hissiyatlı bir çocuktu. İlk Yüsra'sız bayramı geçireceğiz. Babasını çok seviyordu. Babasına çok düşkündü. Şeker toplamayı çok çıkardı. Kapı kapı gezip, ablasıyla şeker toplarlardı. Bu bayram Allah nasip etmedi. Sürekli bana 'Anne babama ne alalım' diye sorardı.Üzüntülüyüz" dedi.