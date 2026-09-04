Adalet Bakanı Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Gürlek: "24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı."