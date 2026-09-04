Adalet Bakanı Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu
Adalet Bakanı Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan, bu sonuçla birlikte dosyaların kapanmasının mağdur ailelerine bir nebze olsun teselli olmasını diledi.
Adalet Bakanı Gürlek: "24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı."
Kaynak: İHA
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