Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçlarını açıkladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Tunç, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik ettiğini belirterek, "Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA