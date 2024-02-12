Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürüne Saldırı: Saldırgan Teslim Oldu

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Adana Valiliği, saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürünün müdürün ameliyata alındığını, saldırganın teslim olduğunu belirterek, sebebin ise alacak verecek meselesi olduğunu bildirdi.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır." - ADANA