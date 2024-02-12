Belediyedeki saldırıdan yeni detaylar! Başkan olayın iç yüzünü anlattı, zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana'da belediye binasında Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. ABB Başkanı Zeydan Karalar da olayın geçmişini anlattı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada yaşananları anlattı: "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani."
Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıda ki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum" diye konuştu.
Evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vurarak ağır yaralayan M.G. ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
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