Adana\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce kişi kutlama yaparken, simit ve su satanlar ise, ekmek parası için kutlama alanındaki bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı. Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken, simit ve su satıcıları ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

Simit ve su satanlar alana gelenlere hizmet verirken ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı'nda konser verildi. - ADANA