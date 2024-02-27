Adana'da 10 Kilogram Bonzai ve 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 10 Kilogram Bonzai ve 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana\'da 10 Kilogram Bonzai ve 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metafetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, 28 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metafetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, 28 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. İklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretilen bir eve ve çok sayıda farklı ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 47 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metamfetamin, 7 bin 826 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Narkotik, Adana, Güvenlik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 10 Kilogram Bonzai ve 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 10 Kilogram Bonzai ve 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement