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Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan 10 milyon 800 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklama kararı verildi.

Adana\'da 20 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
26.12.2023 - 09:46,  Güncelleme: 09:48
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Adana'da polis yaptığı operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan 10 milyon 800 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde bir depo doldurulmuş gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarını aldı. Bunu üzerine ekipler depoya baskın yaptı. Depoda ve deponun önündeki kamyonetteki yapılan arama çalışmalarında 10 milyon 800 bin doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 20 milyon 224 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Halit G., emniyetten sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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