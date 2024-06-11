Adana'da 10 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da 10 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde annesinin çalıştığı tekstil atölyesine gelen 10 yaşındaki çocuk, asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun öldüğü belirlendi ve cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11.06.2024 12:04
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Adana'da annesin çalıştığı tekstil atölyesine gelen 10 yaşındaki çocuk asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Direk Turan Haskiro (10), annesi Sefa Haskiro'un çalıştığı tekstil atölyesine geldi. Annesi Haskiro çalıştığı sırada, Ahmet Direk Turan Haskiro atölyenin içinde gezmeye başladı. Haskiro bir süre sonra atölyedeki asansöre bindi.

"Feci şekilde can verdi"

Çocuk asansörün kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Olayı gören işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvar ise asansör kabini arasında sıkışan Avan'ı çıkarttı. Sağlık ekipleri Avan'ın öldüğünü tespit etti.

Avan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 10 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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