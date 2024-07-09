Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti çaldı - Son Dakika
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Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 17 yaşındaki bir çocuk, birlikte hareket ettiği arkadaşıyla birlikte bir marketin önünde bulunan üç tekerlekli motosikleti çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalayarak motosikleti sahibine teslim etti.

09.07.2024 09:57
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Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç. iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

Sahibiyle birlikte çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı

M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti çaldı - Son Dakika
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