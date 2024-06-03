Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki genç, 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp cesedi zeytin bahçesine atıldı. Olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

03.06.2024 16:27
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Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 lira alacağını istediği için öldürülüp cesedi zeytin bahçesine atıldı

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp zeytin bahçesine atıldı. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs günü Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Emin Beyazgeyik 3 bin 500 TL borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç ve Erkan Ağuş ile buluştu. Beyazgeyik şüpheli şahısların aracına bindi.

"Otomobilde öldürüp cesedi zeytin bahçesine attılar"

Parasını almak isteyen Beyazgeyik ve şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik'e tabanca ile defalarca ateş açtı. Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik aracın içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheliler genci öldürdükleri yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam İlçesine bağlı Hocalı Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinde Beyazgeyik'in cesedi atarak kaçtı.

"Cinayet dedektifleri olayı aydınlattı"

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti. Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik'in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl (23), Ali Kılıç ve Erkan Ağuş yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Zeytin, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü - Son Dakika

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