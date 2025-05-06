Adana'da 17 yaşındaki şüpheliye ateş açma suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 17 yaşındaki şüpheliye ateş açma suçlaması

Adana\'da 17 yaşındaki şüpheliye ateş açma suçlaması

Adana'da 17 yaşındaki N.Y, trafikteki tartışma sonrası gözdağı vermek için ateş etti; sürücü 16 yaşında.

06.05.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O anlar kameraya yansımıştı: Ateş eden şüpheli 17, sürücü 16 yaşında çıktı

ADANA - Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Ateş açanın şüphelinin 17 yaşında olduğu trafikte önceden kavga ettiği kişilere gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sürücünün de 16 yaşında olduğu belirlendi.

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y (17), trafikte tartıştığı kişilere tarafından darp edildi. Birkaç gün sonra N.Y, arkadaşı B.C.Ş (16)'in kullandığı hafif ticari araç ile aynı yerden geçti. Bu sırada N.Y, kendisini darp eden kişilerin orada olabileceğini düşünerek aracın arka kapısını açarak gözdağı vermek için ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir işyerine de kurşun isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde her iki şüphelide Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da N.Y'in evinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Seyhan, Kavga, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 17 yaşındaki şüpheliye ateş açma suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:34:28. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da 17 yaşındaki şüpheliye ateş açma suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.