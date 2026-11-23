Adana'da 20 milyon lira değerindeki 186 bin paket sigaranın bulunduğu kamyon, sürücüsünün kısa süreliğine evine dönmesini fırsat bilen şüpheli tarafından çalındı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından adım adım takip ettiği kamyon, zeytinlik yakınında bulundu. Çalınan sigaraları başka araçlara aktardıkları belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalanırken, kamyon sahibi de olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Nakliye firmasında çalışan Hasan U. (27), içerisinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 186 bin paket sigara bulunan kamyonu evinin önüne bıraktı. Sabah saatlerinde dağıtım yapmak üzere aracının başına geçen Hasan U., cüzdanını evde unuttuğunu fark edince kamyonu çalışır halde bırakarak kısa süreliğine eve gitti. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, açık durumdaki kamyona binerek araçla bölgeden uzaklaştı.

Kamyonun yerinde olmadığını fark eden Hasan U.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kamyonun geçtiği güzergahlardaki KGYS ve PTS kayıtları ile güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelemeye aldı.

"Kamyonun izi zeytinlikte bulundu"

Yapılan çalışmalar sonucunda kamyonun Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi istikametine götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sırasında kamyonun izine zeytin bahçesine yakın bir noktada rastlandı.

Bölgeyi kontrol eden polis ekipleri, çalınan kamyondaki sigaraların başka araçlara aktarıldığını belirledi. Operasyon sırasında Furkan T. (25), Burak Ö. (37), Uğur K. (35) ve Arda B. (20) suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçelenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kamyondaki sigaraların önemli bölümü de ele geçirildi. Ancak yapılan kontrolde, çalınan ürünlerin bir kısmının ne kamyonda ne de şüphelilerin araçlarında bulunmadığı belirlendi.

"Kamyon sahibi de gözaltına alındı"

Sigaraların tamamının bulunamaması üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, kamyon sahibi Hasan U.'yu da şüpheli olarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Hasan U., diğer şüphelileri tanımadığını ve olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Şüphelilerden Arda B. ise ifadesinde, kamyonu zeytinlik alanda park halinde gördüğünü belirterek, "Kamyonu zeytinlik alanda park halinde buldum. Sahipsiz olduğunu düşünerek sigaraları aldım" dediği öne sürüldü.

Diğer şüpheliler ise Arda B.'nin kendilerini telefonla aradığını ve elindeki malzemeyi paylaşmak amacıyla yanlarına çağırdığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan U., Arda B., Furkan T., Burak Ö. ve Uğur K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.