Adana'da 3 Milyon Kaçak Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da 3 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir kamyonette 3 milyon gümrük kaçağa makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği bir kamyoneti Sarıçam ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 3 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Araca el konulurken yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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