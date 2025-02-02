Adana\'da 300 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Adana polis tarafından yapılan operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Çukurova İlçesinde bir ikamette kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada polis 300 litre kaçak etil alkol ve bin aroma verici alkol kiti ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı. - ADANA