Adana'da 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana\'da 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 36 bin adet uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2024 13:53  Güncelleme: 14:02
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Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında 36 bin uyuşturucu hap ele geçirirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, eve yaptığı baskında Nidal El Alluş E. isimi bir kişinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesindeki evine baskın yaptı. Baskında şüphelinin evinde yapılan aramalarda 18 paket halinde toplam 36 bin adet uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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