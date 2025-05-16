Adana'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara ve Makaron Ele Geçirildi

Yaklaşık 5 milyonluk kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 5 milyonlarca lira piyasa değeri olan makaron ve kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir kamyonet ve bir ticari araç belirlenerek arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonette piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Diğer araçta ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 407 bin adet kaçak doldurulmuş sigara bulundu.

Her iki kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.