Adana'da 62 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 62 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Adana\'da 62 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Adana'da 60'ı dolandırıcılık, 1'i kasten yaralama, 1'i hırsızlık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Mirzaçelebi Mahallesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şahsın aranan suçlardan arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

09.05.2024 09:53
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Adana'da 60'ı dolandırıcılık, 1'i kasten yaralama, 1'i hırsızlık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı Mirzaçelebi Mahallesi 31014. Sokak'ta durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs, yasal işlemleri yapılmak üzere 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 62 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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