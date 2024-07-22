Adana'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı

Adana\'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, bir hafta süren çalışmaları sonucunda 63 ruhsatsız silah ele geçirdi ve çeşitli suçlardan aranan 312 kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda 42 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 15 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bin 218 fişek bulundu. Ayrıca trafik kontrollerinde 8 çalıntı motosiklet, bir çalıntı araç ve bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Yasadışı bahis ve kumar nedeniyle 4 iş yerine yasal işlem yapıldı. Yakalanan 312 kişiden 120'si tutuklandı.

22.07.2024 10:45
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Adana'da polis, bir haftada yaptığı çalışmalarla 63 ruhsatsız silah ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 312 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla, 42 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 15 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara bağlı olarak bin 218 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan trafik kontrollerinde 8 çalıntı motosiklet, bir çalıntı araç ve bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Aynı zamanda 4 iş yerine yasadışı bahis ve kumar nedeniyle yasal işlem yapıldı. Yapılan asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 312 kişi yakalanırken bu kişilerden 120'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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