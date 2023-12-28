Adana'da 750 kişi bağımlılığa karşı yürüdü

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger:

"Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in öncülüğünde 750 kişi uyuşturucu bağımlılığına karşı yürüdü. Vali Köşger, "Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var. Gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda bağımlı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Adana'da uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele topyekun sürüyor. Merkez Yüreğir ilçesinde Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi, Adana Müftülüğü ve birçok STK, Yüreğir'de Bağımlılığa Karşı Birlikte Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

İlçede uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu Süleyman Vahit Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 750 kişi, ellerinde 'Bağımlılığı bitirmeye kararlıyız' dövizleriyle tarihi Taşköprü'ye kadar yürüdü.

"Topyekun çalışma şart"

Burada gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Birinci gündem maddemiz Türkiye'nin kanayan yarası haline gelmiş uyuşturucu bağımlılığı. Çağımızda tek uyuşturucu değil teknoloji bağımlılığı da var. Bütün bağımlılık türleri ile mücadele etmemiz lazım. Ancak başlıca uyuşturucu için tedbir almamız lazım. Bu konuda farkındalığımızı yükseltmek için topyekun çalışmamız lazım" dedi.

"Yavrularımızı elimizden almasınlar"

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin eğitimli genç nüfus olduğunu aktaran Vali Köşger, "Bu mücadele tek güvenlik güçleriyle olmaz. Bütün kurum ve kuruluşların bu mücadeleye sahip çıkması lazım. Çocuğundaki farklılığı ilk anlayacak kişi annedir. Annelerimizin önemi çok büyüktür. Bizim başka ülkelere göre üstünlüğümüz eğitimli genç nüfusumuz. Bizim başka bir zenginliğimiz yok. Petrolümüz, madenimiz yok. Sadece stratejik konumumuz ve gençlerimiz var. Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var. Gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Herkesten ricam ihbarlarınızı bizlere ulaştırın. Eğer çare bulunmuyorsa ihbarı bana ulaştırın ben gerekeni yapacağım. Söz veriyorum. Yavrularımızı elimizden almasınlar, kurda kuşa yem etmeyelim. Onlar başka ülkelerin, başka birimlerin askeri olmasın. Farkındalığı yükseltelim" ifadelerini kullandı.