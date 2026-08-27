Adana\'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın

Adana'da Gülbahçesi Aile Sağlığı Merkezi çatısındaki jeneratörden çıkan yangın korkuttu. Yangın büyümeden kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Merkezin çatısında bulunan jeneratör henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süreli korkuya neden olan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.