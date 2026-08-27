Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın - Son Dakika
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Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın

Adana\'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın
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Gülbahçesi Aile Sağlığı Merkezi'nde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adana'da Gülbahçesi Aile Sağlığı Merkezi çatısındaki jeneratörden çıkan yangın korkuttu. Yangın büyümeden kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Merkezin çatısında bulunan jeneratör henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süreli korkuya neden olan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın - Son Dakika

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