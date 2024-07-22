3.Sayfa

Biden\'ın aday gösterdiği Kamala\'ya büyük şok! Aralarında Obama da var

Bugün seçim olsa durum ne? İşte Özel\'in masasındaki son anketlerin sonuçları

Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Haziran akşamı saat 22.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaya durumda olan yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek kendisini durdurmak isteyen polis memurunu yaraladı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., ardından yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Kadir Ö. gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ve şüphelinin yakalanma anları ise saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün, "Uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri olaylardan toplam 15 suç kaydının olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.