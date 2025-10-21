Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı - Son Dakika
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı

Adana\'da F-16\'lar alçak uçuş yaptı
21.10.2025 21:48
Adana'da İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçakları, alçaktan eğitim uçuşu yaptı. Vatandaşlar, kısa süreli panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Adana semalarında eğitim amaçlı alçaktan uçan F-16'lar dikkat çekti, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

ADANA'DA F-16'LARDAN ALÇAK UÇUŞ

Adana'da saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklar alçaktan uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı - Son Dakika
