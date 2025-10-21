Adana\'da F-16\'lar alçak uçuş yaptı

Adana semalarında eğitim amaçlı alçaktan uçan F-16'lar dikkat çekti, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Adana'da saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklar alçaktan uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.
