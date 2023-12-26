 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde Muhammed Akyol, arkadaşı Mahir S.'yi silahla yaraladıktan sonra aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yaralanan Mahir S. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana\'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu
26.12.2023 - 22:32,  Güncelleme: 22:40
Abone Ol

Arkadaşını yaraladı, aracında başından vurulmuş halde bulundu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şahıs, aracında başında vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Feke ilçesine bağlı Çandırlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş olan Muhammed Akyol ve Mahir S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Akyol, kendine ait aracıyla Mahir S.'nin evine gitti. Mahir S.'yi dışarı çağıran Akyol, aralarında çıkan tartışma sonucu Mahir S.'yi tabancayla bacaklarından yaraladı. Yaralanan Mahir S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracına binerek olay yerinden kaçan Akyol, jandarma ekipleri tarafından aracında başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akyol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili O.Ş isimli kişiyi gözaltına aldı. Akyol'un aracı ise detaylı incelenmek üzere jandarmaya çekildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Adana, Feke, Olay, Adana, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:34:59. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement