Adana\'da arkadaşını yaralayan şahıs, aracında ölü bulundu

Arkadaşını yaraladı, aracında başından vurulmuş halde bulundu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şahıs, aracında başında vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Feke ilçesine bağlı Çandırlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş olan Muhammed Akyol ve Mahir S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Akyol, kendine ait aracıyla Mahir S.'nin evine gitti. Mahir S.'yi dışarı çağıran Akyol, aralarında çıkan tartışma sonucu Mahir S.'yi tabancayla bacaklarından yaraladı. Yaralanan Mahir S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracına binerek olay yerinden kaçan Akyol, jandarma ekipleri tarafından aracında başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akyol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili O.Ş isimli kişiyi gözaltına aldı. Akyol'un aracı ise detaylı incelenmek üzere jandarmaya çekildi.