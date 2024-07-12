Adana'da Aspiratörde 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Aspiratörde 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde 'İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık' dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.07.2024 09:45
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Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde "İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesinde ikamet eden Ferhat D.'nin evinde yüklü bir miktarda uyuşturucusu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği evde yaptığı aramada kutu içerisindeki aspiratöre tepki verdi. Polisler aspiratörünün içini açtığında 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Evde uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de ele geçirildi.

7 kilo esrar yakalatan şüpheliden pes dedirten savuma

Şüpheli Ferhat D.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşlarımla Şanlıurfa'ya gittim. Gezerken içimlik esrar almaya karar verdik. Daha sonra bir şahsı toplu uyuşturucuyu uygun teklife verince 4 arkadaş ortaklaşa aldım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Aspiratörde 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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